58:59

Abrimos hoy Saltamontes con el estreno de "Beginners mind", la obra con la que el multi instrumentista Danny Mayer rinde homenaje al maestro jamaicano Lee 'Scratch' Perry. Escuchamos a Tony Allen, arquitecto fundamental del Afrobeat y del Afrofunk, y estrenamos "Counterfeited Soulstice" el álbum de Fabrizio Grossi que se publica oficialmente mañana, viernes. Recuperamos también los nuevos discos del Koch Marshall Trio y de Los Lobos. De este último seleccionamos el clásico de Jackson Browne "Jamaica say you will", que escuchamos también en las interpretaciones de los Byrds y de la Seldom Scene. Cerramos el programa con material editado recientemente y recuperado de los archivos de dos artistas británicos, desaparecidos ambos en el año 2.011: Gerry Rafferty y Gary Moore.