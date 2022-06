58:32

Abrimos hoy el programa con dos interpretaciones que nos permiten recordar al cantante canadiense de Blues Dutch Mason. Escuchamos a Ronnie Hawkins acompañado por The Band en "The Last Waltz", artista fallecido hace pocos días. La parte central de este Saltamontes del miércoles la dedicamos a los Rolling Stones quienes abren hoy su nueva gira, precisamente, en Madrid. También en Madrid ofrece hoy su música nuestro último invitado, Ben Vaughn.