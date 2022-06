59:03

Iniciamos hoy Saltamontes recordando esos 55 años cumplidos por el primer disco de The Doors. Del mismo seleccionamos "Light my fire", que interpretan Medeski, Scofield, Martin and Wood, y también la cantante de Singapur Jacintha. También estaba en aquella obra de 1.967 la conocida "Alabama song", de K. Weill y B. Brecht, que escuchamos en las voces de Marianne Faithfull y Dee Dee Bridgewater. A partir de aquí, la voz de Bridgewater nos conduce a través de la obra de Horace Silver, un camino en el que también encontramos a Steve Miller, la Boston Brass o John Mayall