59:08

Tres potentes canciones del cantante y guitarrista del Blues de Chicago Studebaker John abren este Saltamontes del martes. Escuchamos también en el programa a Janiva Magness y a Robert Finley antes de llegar a la figura del malogrado Blaze Foley, el gran compositor, cantante y guitarrista tejano fallecido en 1.989. En homenaje a su figura escuchamos a su paisano Calvin Russel interpretar "I should have been home" y también a Lucinda Williams con "Drunken angel". Cerramos el programa mientras escuchamos a Lucinda recorriendo "Los fantasmas de la Autopista 20".