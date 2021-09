59:11

En este mes de agosto, en el que Estados Unidos ha retirado sus tropas de combate de Irak y Washington manda por vez primera un representante oficial a la ceremonia anual para recordar el aniversario de las bombas atómicas tiradas sobre Hiroshima y Nagasaki hace 65 años, emprendemos un recorrido por algunos de los blues que hablan de la guerra y de la paz. Escuchamos: Snatch It Back and Hold It - Junior Wells; War Time Blues - Sonny Boy Williamson (I); Pearl Harbor Blues - Champion Jack Dupree; Vietnam Blues - J. B. Lenoir; Please Settle in Vietnam - Lightnin' Hopkins; Vietnam Blues - Champion Jack Dupree; Wartime Blues, Bring the Boys Back Home - David Evans; War, John Brown, Down by the Riverside - Maria Muldaur (31/08/10).