Se oye el ligero rumor del público que se va aplacando en un teatro lleno. En el escenario vemos a Sami, un hombre joven de unos 30 y tantos, quien está sentado de espaldas al auditorio frente a un muro de color óxido azul. La orquesta atrapa nuestros oídos, y -a la vez-, no le perdemos ojo a Sami. Aparece un leve y lejano hilo de voz del clarinete. que crece gradualmente y se convierte en dominante. Kinan Azmeh atraviesa el escenario de izquierda a derecha. Se sienta en la esquina y, al terminar su solo da paso a la orquesta. “Sami: La muerte tiene un significado, si la vida tiene un sentido”. Mujer: “Estoy segura de que le encontrarás un significado, o se lo encontrará otro. Incluso la persona más sencilla tiene una historia que contar, que tiene un sentido. Hoy tú eres esa historia.” Los hechos tienen lugar en Siria en 2015. “Songs for Days to Come” Kinan Azmeh. “Canciones para los días por venir” Kinan Azmeh. Coproducción: Morgenland Festival Osnabrueck y Theater Osnabrück Theater. Estreno, 04 de junio 2022, 19:30h, Theater am Domhof, Osnabrück, Baja Sajonia, Alemania. (29.06.22.) Más detalles y lista de reproducción en http://400latidos.org