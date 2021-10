55:41

Entre los más claros antecedentes del rocknroll debemos subrayar la importancia del jump blues. Podemos clasificarlo como un subgénero del blues, impregnado en jazz, con elementos del swing y heredero del ritmo del boogie boogie, con un carácter muy urbanita, letras divertidas y un espíritu sumamente festivo.

El formato habitual era el de un cantante -shouter- al frente de una banda de pequeño formato, la guitarra solía ser parte de la sección rítmica, se usaban bases de piano y solía destacar una poderosa sección de vientos en donde se consolida el saxofón como instrumento solista, un saxo de estilo “honker” que llevaba a las audiencias al baile y el desenfreno.

(Foto del podcast; la banda de Louis Jordan)

Playlist;

LOUIS JORDAN and HIS TYMPANY FIVE “Saturday night fish fry” (1949)

LIONEL HAMPTON with ILLINOIS JACKET “Flyin’ home” (1942)

BIG JOE TURNER “Rebecca” (abril 1946)

WYNONIE HARRIS “Good rockin’ tonight” (1949)

ROY BROWN “Boogie at midnight” (1949)

JOHNNY OTIS “Good Ole Blues” (1949)

BIG JAY McNEELY “Nervous man nervous” (1953)

H-BOMB FERGUSON “Good lovin’” (1952)

TINY BRADSHAW “Train kept a rollin’” (diciembre 1951)

JACKIE BRENSTON and HIS DELTA CATS “My real gone rocket” (1951)

RUTH BROWN “Hello Little boy” (abril 1954)

RED PRYSOCK “Hand clappin’” (junio 1955)

WYNONA CARR “Till the well runs dry” (1956)

LOUIS PRIMA “Jump jive an’ wail” (1956)

+Bonus Track; ROY MILTON “Hop skip and jump” (1948)

+ Bonus Track 2; CLARENCE BROWN “Rock my blues” (1955)