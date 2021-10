01:02:07

El estilo conocido como country moderno apareció en los años 20 del siglo pasado desde el Sur de EEUU. En su ADN convergen el folk, la música tradicional que llevaba décadas asentada en la región de los Apalaches y la cultura rural conocida como hillbilly. Según avanzaron los años se fue impregnando de otros estilos el blues, los espirituales, la música cajún, el swing, las influencias mejicana o las baladas sobre cowboys, dando lugar a subgéneros como el swing and western, el honky tonk o el bluegrass. Sobrevolamos esos años de evolución hasta llegar al momento en que la música country se consolida plenamente como una música popular y se convierte en uno de los ingredientes que dieron forma al rocknroll.

(Foto del podcast; Hank Williams)

Playlist;

JIMMIE RODGERS “Blue Yodel #1 (T for Texas)” (febrero 1928)

THE CARTER FAMILY “I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes” (1929)

ROY ACUFF and his CRAZY TENNESSEEANS “Wabash Cannonball” (1936)

BOB WILLS and HIS TEXAS PLAYBOYS “New San Antonio Rose” (1940)

ERNEST TUBB “Walking the floor over you” (1941)

HARRY CHOATES “Jole Blon” (1946)

BILL MONROE and THE BLUE GRASS BOYS “Blue Moon of Kentucky” (1947)

LESTER FLATT and EARL SCRUGGS “Foggy Mountain Breakdown” (1949 )

HANK WILLIAMS “I’m so lonesome I could cry” (1949)

LEFTY FRIZZELL “If You've Got the Money, I’ve Got the Time” (1950)

HANK SNOW “I’m moving on” (mayo 1950)

STANLEY BROTHERS “Man of constant sorrow” (1951)

KITTY WELLS “It wasn’t God who made Honky Tonk angels” (1952)

TENNESSEE ERNIE FORD “Sixteen Tons” (1955)

JOHNNY CASH “I walk the line” (1956)

+Bonus Track; TEX RITTER “You two timed me one time too often (1945)

+ Bonus Track 2; MOON MULLICAN “I'll sail my ship alone” (1950)