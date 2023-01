Retrato de artista

59:02

MOZART: Vesperae Solennes de Confessore KV 339: Laudate Dominum (4.31). Danielle de Niese (sop.) Apollo Voices, Orq. of the Age of Enlightenment. Dir.: Ch. Mackerras. Serenata en si bemol mayor KV 361 “Gran Partita”: Mov. 1 Largo-Molto allegro (8.40). Ensemble Intercontemporain. Dir.: P. Boulez. Concierto para trompa y orquesta nº 2 en mi bemol mayor KV 417 (13.39). Alessio Allegrini (hr.), Orq. Mozart de Bolonia. Dir.: C. Abbado. Davide Penitente: Fra l’oscure ombre funeste (7.21). Barbara Hendricks (sop.), Academy of Saint Martin-in-the-Fields. Dir.: N. Marriner. Trío para violin, violonchelo y piano en sol mayor KV 496: Mov. 3 Thema-Allegretto (10.34). Michael Barenboim (vl.), Kian Soltani (vc.), Daniel Barenboim (p.). Così fan tutte: Acto I, aria de Ferrando “Un aura amorosa” (5.12). Francisco Araiza (ten.), Orq. Fil. de Viena. Dir.: R. Muti. Requiem: Kyrie (2.35). Coro Monteverdi, Solistas Barrocos Ingleses. Dir.: J. E. Gardiner.