59:35

VERDI: La Traviata: Acto I Aria de Violetta “Sempre libera” (4.33). A. Netrebko S. Pirgu (ten.) Orq. de Cámara “Mahler”. Dir.: C. Abbado. VERDI: Sinfonía en do (5.11). Orq. Sinf. de Milán “Giuseppe Verdi” Dir.: R. Chailly. VERDI: Ave Maria (5.35) C. Gallardo (sop.) Orq. Sinf. de Milán “Giuseppe Verdi” Dir.: R. Chailly. VERDI: Un ballo in maschera: Obertura (3.57) Orq. de la Ópera Nac. Staatsoper de Viena. Dir.: J.L. Cobos. VERDI: La Traviata: Acto II “Pura siccome un angelo” (12.24) M. Rebeka (sop.) D. Hvorostovsky (bar.) Orq. de la Ópera Nac. Staatsoper de Viena. Dir.: S. Scappucci. VERDI: Giovanna d´Arco: Aria de Giovanna “Sempre all´alba ed alla sera” (2.44) A. Moffo (sop.) Orq. de la Ópera de la RCA Italiana. Dir.: F. Ferrara. VERDI: Requiem (selecc.) (13.59) A. Gheorghiu (sop.) Orfeon Donostiarra. Coro de la Radio de Suecia. Coro de Cámara “Eric Ericson”. Orq. Fil. De Berlín. Dir.: C. Abbado. VERDI: Nabucco: Acto III Coro de esclavos “Va pensiero sull´ali dorate” (4.59) Coro y Orq. del Teatro alla Scala de Milán. Dir.: R. Muti.