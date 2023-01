01:01:00

BEETHOVEN: Concierto para violín, violoncello, piano y orquesta en Do mayor, Op. 56 “Triple concierto” (Primer movimiento: Allegro) (16.56). G. Shaham (vl.), T. Mork (vc.), Y. Bronfman (p.), Orq. de la Tonhalle de Zurich. Dir.: D. Zinman. Septimino en Mi bemol mayor, Op. 20 (Tercer movimiento: Tempo di Minuetto) (3.31). Conjunto de Cámara de la Orq. Fil. de Viena. Obertura Coriolano, Op. 62 (6.59). Orq. de la Gewandhaus de Leipzig. Dir.: R. Chailly. Sonata para piano nº 17 en Re menor, Op. 31 nº 2 (Primer movimiento: Largo-Allegro) (8.50). A. Brendel (p.). Allegro y Minuetto para dos flautas en Sol mayor WoO 26 (5.31). P. Gallois (fl.), J.-P. Rampal (fl.). Bagatela en La menor WoO 59 (3.01). A. Weissenberg (p.). Danza alemana nº 12 en Do mayor WoO 8 (3.34). Academy of Saint Martin in the Fields. Dir.: N. Marriner.