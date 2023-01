59:18

BEETHOVEN: Trío para piano, violín y violoncello en Re mayor, Op. 70 nº 1 “De los Espíritus”(Primer movimiento: Allegro vivace e con brio) (6.35). I. Stern (vl.), L. Rose (vc.), E. Istomin (p.). Escena y aria de concierto Ah, Pérfido, Op. 65 (11.38). C. Bartoli (mez.), Orq. de Cámara de Basilea. Dir.: M. Tang. Cuarteto de cuerda nº 9 en Do mayor, Op. 59 nº 3 “Razumovsky” (Segundo movimiento: Andante con moto quasi allegretto) (8.29). Cuarteto Melos. Sinfonía nº 8 en Fa mayor, Op. 93 (Primer movimiento: Allegro vivace e con brio) (9.42). Orq. Philarmonia de Londres. Dir.: O. Klemperer. Aire austriaco en Do mayor (6 Aires Nacionales con variaciones, Op. 105) (5.59). P. Gallois (fl.), C. Licad (p.). Bagatela nº 5 en Sol mayor Quasi allegretto, Op. 126 (2.23). A. Schiff (p.).