Respuestas de la Ciencia ¿A qué se refiere el concepto Estereoscopia? 01:30 El concepto estereoscopia se refiere a nuestra capacidad para percibir la estructura tridimensional del mundo gracias a la disparidad de la información recibida por cada ojo.

Antonio Prieto Lara, profesor del Departamento de Psicología Básica I de la UNED.

