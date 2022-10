58:12

Seren.a es una artista sonora de Dussledorf, co fundadora y DJ del colectivo Get Over It.

Seren.a es una artista sonora de Dussledorf, co fundadora y DJ del colectivo Get Over It. Es además pionera en la representación queer en los escenarios, comenzando su carrera a principios de los 90.

A los cinco años se interesó por la percusión para después pasar a tocar la guitarra, con lo que construir un lenguaje propio pero ya dentro de la electronica.

A Seren.a le gusta crear bandas sonoras ambientales en las que reflexionar sobre la heteronormativa imperante. Su música se orienta hacia el baile y sus mezclas son una mezcla de estilos muy diversos que generalmente son realizados por artistas queer. Está a punto de publicar su primer disco.

@seren_a_music

systemctl.bandcamp.com/album/delusions

www.instagram.com/seren_a_music

www.instagram.com/getoverit_collective

linktr.ee/seren_a

TRACKLIST:

coucou chloe - skin like sin [Creamcake] 2016

Femmepop - Tief [self-released] 2022

Linn da Quebrada - Mate & Morra [Natura Musical] 2021

Neue deutsche Wahrheit - Wenn du Willst (monibi remix) 2021

Eris Drew - Quivering in Time [T4T LUV NRG ] 2021

LSDXOXO - Bind That Bitch [self-released] 2014

Petal Supply - You’re so pretty [SONG®︎004] 2020

Angel Demon - Angst [self-released] 2020

Rodhad & Lady Starlight - 200704 [WSNWG] 2020

Doss - Jumping [Duet(10)] 2022

Zebra Katz - IN IN IN (Anastasia Kristensen Remix) [ZFK Records] 2020

Peachlyfe - DIGI. Deepling Outfit Quest [Lobster Theremin] 2021

Hadone, Anetha - 4pm Snacks [Mama told ya] 2020

UFO95 - Should I Go [Mama told ya] 2020

seren.a - recursive [unreleased]

BORGBORG - Mind The Gag [system ctl] 2022