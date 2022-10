01:01:00

Lolo es una artista impulsora en la escena de Akron, Cleveland y Detroit. Dj, pintora, comisaria de arte y emprendedora. Lolo es una artista completa que comenzó a desarrollar su propia marca hace diez años. Comenzó con un programa llamado Friday Night Mix, que luego evolucionó a LOLO KNOWS Club Kid Mix Series, donde presenta talento regional y mundial. Sus programas están disponibles en múltiples plataformas, incluidas iHeartRadio, MixCloud, SoundCloud, ITunes y más.

Durante los últimos 5 años, ha ampliado su alcance con su asociación con Charivari Detroit Music Festival y continúa creciendo con ellos, ya que comparten los mismos valores. Aunque 2020 fue un año desafiante, la carrera de LOLO no se detuvo. Hizo algunos festivales virtuales, incluidos: Ingenuity Festival Cleveland, The Arctic Blast Virtual Festival organizado por Two Tails, Charivari Worldwide Festival, Bad Table Manners Detroit con la leyenda de Detroit y el DJ y productor internacionalmente conocido Terrence Parker. Ahora es DJ habitual en Shades of Blu en Farris Wheel TV con sede en Chicago. También hace una mezcla en vivo semanalmente para Essential Clubbers Radio con sede en el Reino Unido todos los jueves.

Para todo lo relacionado con Lolo, visita www.loloknows.com

TRACKLIST:

1 ALIEN SUPERSTAR - Beyoncé

2 Solita - Maya

3 Kiss of Life (Extended Mix)- Lexa Hill

4 Downtown (Louie Vega Extended Raw Dub Mix) - Honey Dijon, Annette Bowen, Nikki-O

5 Elemental (Dom Dolla Remix) - Navajo, Kimberly Davis, Dom Dolla

6 Tania (Honey Dijon Extended Remix) - Harry Romero, Honey Dijon

7 Nomad Lyfe (DJ Minx Dub) - Life On Planets, DJ Minx

8 Try (AMS Remix) - Sillygirlcarmen

9 Ain't No Need To Hide (Sam Divine Extended Remix) - Sandy B

10 Higher Feat. Shrii (Extended Mix) - Simone Vitullo, David Herrero, Shrii Higher

11 I'm Going Up (Qubiko Extended Remix) - Alaia & Gallo, Michelle Weeks

12 I Want You (Original Mix) - Sam Divine

13 Payback (Original Mix) - Blu 9

14 Caught Up (Extended Mix) - Sonny Fodera

15 The Get Down - Mighty Mouse

16 Hot Stuff (Ralphi Rosario And Erick Ibiza 2018 Rework) - Donna Summer Hot Stuff

17 Untitled Sounds - Col Lawton, Rob Savage

18 Ring My Bell (House Mix) - Foot Plinter way for the red code

19 Feeling Mighty (Original Mix) - David Harness, Ultra Nate