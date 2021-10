59:45

El trabajo en solitario de Katharina, está fuertemente influenciado por la música indie, experimental e improvisada. A Katharina le gusta explorar la narración, las topografías sónicas, con técnicas generativas. En Su música utiliza grabaciones de campo e interfaces de construcción propia junto con instrumentos acústicos. Su trabajo, se sitúa entre la experimentación formal y las narrativas inspiradas en la literatura y la cultura pop. A Katharina Schmidt, Se la puede escuchar en instalaciones, música de películas, piezas radiofónicas, además de en publicaciones en varios sellos discográficos. Katharina tiene una maestría en Estudios de Sonido de la Universidad de las Artes de Berlín y es residente de Cashmere Radio y SVS Radio.

TRACKLIST:

00:00 Laurie Spiegel – Wandering in Our Times from: The Expanding Universe (Unseen Worlds)

11:45 Katharina Schmidt & BirdWorld – Chimes Rework [excerpt] from: UNDA Reworks (Focused Silence)

15:31 Manja Ristic – Blue Pine from: Kairos & the Dwellers (forms of minutiae)

25:31 Patricia Wolf – I’ll Look for You in Others from: I’ll Look for You in Others (Past Inside the Present)

32:05 Alexandra Cardenas – Unbroken [excerpt] from: Hipersonica (noox)

39:11 Bomb Sniffing Dogs – Black Pool from: Acid Zoo

43:50 L Twills – Antigone’s Dream from: [Freedom / Fiction]

47:27 Katharina Ernst – X_03 (fhloston paradigm remix)