Resonancias

Inara es una productora, DJ e instrumentista de música electrónica escocesa que vive en Berlín. Residente de EHFM Community Radio (@ehfm) y parte de ÉclatCrewBerlin (@eclatcrewberlin). No le gusta ceñirse a un género: se trata más de cómo la música te hace sentir y moverte. En sus sets pueden esperarse selecciones diversas que son divertidas, con muchas melodías espaciales y de percusión y matices instrumentales. Aquí nos deja una intensa muestra.

TRACKLIST:

1. Monibi - Gangsters Don't Run

2. Melanin - Matam Dream

3. A.Fruit - Measures of Dispersion

4. Nia Archives - Ode 2 Maya Angelou

5. Amy Dabbs - Your Move

6. La Mer - Princess James

7. Zoë McPherson - Lamella

8. DJ Sofa - Skatta

9. India Jordan - Westbourne Ave

10. Sherelle - Rhythm Love (Feel It)

11. Bored Lord - Keep The Fire Burning

12. Agata - Coming Up For Air

13. DJ Mell G - Bladerunner

14. Mantra - Victory Dance

15. Nightwave - I Need Your Love (Nightwave Refix)

16. Ivy - Anne Marie & Aitch - Psycho (Bootleg)

17. Anna Morgan - Armada Stylo