59:28

En las sesiones Female Pressure, hoy os invitamos a escuchar la propuesta de Sonnorus

Las sesiones del colectivo Female Pressure, tienen su ventana de difusión en Resonancias. Hoy os invitamos a escuchar la propuesta de Sonnorus que se muestra exultante brindando sets indudablemente audaces que incluyen sonidos hipnóticos, psicodélicos, eléctricos, profundos y pura energía. La artista multidisciplinar de la escena underground de Tbilisi nunca tiene miedo de mostrar su carácter honesto con melodías de trance en forma de ritmos techno y siempre con mucha clase.



@sonnorus

www.facebook.com/djsonnorus

www.instagram.com/maka.bb

ra.co/dj/sonnorus

TRACKLIST:

INVERИO - Amazoniac Deep Jungle Tour [BLVSH Berlin]

Azo - Red Moon [C12]

Beatrice - Cash is Boring [Elements Records]

Less Distress - Crush the Candy [positivesource]

Newa - Maniac [positivesource]

Peachlyfe - Lizard Queen [Another Name]

Keira Meier - LFM [Suara]

Calling Marian - Talis Qualis (MZA Remix) [CVNT Records]

MZA - Rachel wall against walls [Self Release]

Lawrence Lee - Hardcore Seoul (Rred Remix) [E-missions]

Alpha Tracks, Ki/Ki - To Nights [slash.label]

AADJA - Thought Dealer [Trip Recordings]

Different Shades , LOIF - Outer Planet [UTE rec]

No​é​mie - Digital Orchestra (Inside Blur "Gamma Trance" Remix) [Self Release]

Peachlyfe - Creeper x Swamplyfe (Nene H Remix) [Lobster Theremin]

DJ Mell G - Don’t fuck with da OG’s (feat Leshutler) [Self Release]

Roza Terenzi - Stylish Tantrum [Step Ball Chain]

Mar Io - Space at Night (Marie Wilhelmine Anders Remix) [Broque]