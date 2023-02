Resonancias

59:19

No.TFS es una DJ de hard techno y parte del colectivo fhainest ubicado en Friedrichshain, Berlín. Su música está inspirada en la oscuridad, los bunkers sudorosos y las noches interminables. Los bajos agresivos y los sonidos retumbantes describen su estilo sombrío. Su música sigue un toque industrial limpio, desarrollándose en un estilo hipnótico. Con su colectivo @fhainest organiza eventos en varios clubes dentro y fuera de Berlín. Como parte de la familia Symbiotikka, se la puede encontrar como residente pinchando para el KITKAT, el club más fetichista de Berlin. A nivel internacional, No.TFS conquistó recientemente la escena techno en Beirut y Singapur. Aquí nos deja un buen ejemplo

TRACKLIST:

Nur Jaber - Express Yourself (Nur EP)

Flavia Laus - Obscure Talk (ERA #04 - Umbra, Penumbra, Antumbra)

Nur Jaber - Until I Collapse (Nur EP)

Samantha Togni - No Pressure to Fit In (Sensible Social Lies)

Nur Jaber - Dance Dance (With the Morning Light) (In My Memory)

Laven - Oxide (Benzeen Part 1 Techno)

Caravel - Resilience (GENERATION ACID TECHNO)

Caravel - Exile (Electric Heartbeat)

Klaudia Gawlas - Cuticula (Momentum EP)

Samantha Togni - Astral Plane (Khazad Records: Various Artists Vol . 02)

Lucinee - We Trip And Roll (We Trip And Roll)

OTTA - Dance and Lies (RAW Compilation III | Third Eye)

Aida Arko - Kikkuofo (Accelerate)

Slam, Rebekah - Believe In The Night (Louder Than Chaos Vol. 3)

CAIVA - Vigour (Fatigue)