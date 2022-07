52:09

En Resonancias tenemos una ventana abierta al colectivo female pressure donde en formato session sus socias nos invitan a viajes sonoros. Hoy os traigo a Nadja Si. Activista directora de cine, diseñadora de sonido y editora de video en Sarajevo, Bosnia. Dedicada también a la música comenzó a experimentar como dj en 2015. Nadja Si comenzó a explorar y a admirar la electrónica cuando era adolescente pero cuando se decidió a dar el paso en las cabinas de clubes como el Trezor de Sarajevo donde es residente, y su propuesta se llenó de hard techno, experimental y ritmos muy bailables.

Espero que lo disfrutéis.



@nadja-sinic

www.instagram.com/nadja.sinic

TRACKLIST:

1. Carlota - Locus Error

2. Anetha - Miyuki & Patrizia

3. Juliet Fox - Beyond Physical

4. Annē - Nude (Insolate Remix)

5. Anetha - Interstellar

6. UFO95 x Anetha - On/Offline

7. Cassie Raptor - Interdiction de danser

8. Anetha, Alex Wilcox - Paris, Texas

9. Vamp Acid - Psychogenic Love

10. Carlota - Cool in the pool