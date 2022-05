53:46

Os invitamos a escuchar la propuesta firmada por Maura Lombardo, para las sesiones Female Pressure.

Esta italiana ha fijado su residencia en Suiza desde hace unos cuatro años, primero viviendo en Zúrich y finalmente en Ginebra, desde donde exporta su pasión por la música.

Sus sets están repletos de techno, electro, EBM, new beat o incluso trance, con los que transportar a la audiencia hacia estados libres de emociones, dejándose llevar única y exclusivamente por el ritmo. UNA BUENA OCASIÓN PARA COMPROBARLO.

Por cierto, Maura Lombardo está preparando material propio para el que será su disco debut.







@maura_lombardo

ra.co/dj/mauralombardo

www.instagram.com/mauralomb

TRACKLIST:

• Dolomea - Swirling Vault (2020)

• Nikki Nair - Low dimension (2019)

• Arctor - Soulless (Tremors, 2019)

• Assembler Code & Jensen Interceptor - Rotorwerks (Solar One Music, 2019)

• Client_03 - Wavefile_Dayjob (2021)

• Maruwa - This 1 is for the ravers (Lobster Theremin, 2019)

• Adam Pits - Variation 3 (Holding Hands, 2021)

• Client_03 - Debt Loop Buffer (2019)

• Commuter - Equanimity (Ukonx Recordings, 2019)

• Yushh - Team Boot (Woozy, 2020)

• Nite Fleit - Borderline (Planete Euphorique, 2019)

• False Persona - Orbit (2019)

• Viikatory - All These Bitches (International Chrome, 2021)

• Gray - Fractal (2021)