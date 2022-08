53:23

Hoy en este espacio de colaboración, con el colectivo FEMALE PRESSURE, Luisa Houseworks.

Lo que comenzó como un amor por la música, se convirtió en un propósito de vida de compartir vibraciones, elevando las comunidades en las que vive a través del poder de la música. El conocimiento técnico y profesional de la música de Luisa le ha permitido tocar para audiencias diversas y sus actuaciones específicas para eventos exploran Soul, Funk, Techno, House, Deep House, Boogie, Disco y más.

Luisa se mantiene activa en su carrera organizando eventos únicos en la región de El Paso, que trascienden los géneros musicales. Lo que explora en sus sesiones de DJ, aquí os dejo un ejemplo.



@luisahouseworks

linktr.ee/LuisaHouseworks

TRACKLIST:

1. Rosa Terenzi & D. Tiffany - Paparazzi

2. Amy Dabbs & Coco Bryce - Ma Bae Bae Blonde

3. Mor Elian - Sparkle Tube

4. Peach - Buttercup

5. Lis Sarroca - Maravella

6. Denaila - Get Down On It

7. Maayan Nidam - Trippin' Over You

8. SUCHI - Seher (Edit)

9. Estella Boersma - The Measure

10. Eliza Rose & m4a4 - Temptation

11. Blu:sh - Candy Land