54:47

Esta semana, en Resonancias una nueva sesión de Female Pressure de la mano de la DJ Leika

Desde 2019, Leika viene haciendo sus sesiones de downtempo y Deep house en los más singulares clubes de Europa, así como en diversos festivales. Como parte del colectivo The Momo/Raum Zeit, también se dedica a organizar fiestas y eventos. Decir que Leika también es administradora de la página de FLINTA, donde trabaja para promover la equidad y la visibilidad de l@s artistas de este colectivo: mujeres, trans o sin género predeterminado. Con su energía contagiosa no es de extrañar que Leika se esté convirtiendo rápidamente en una de las DJ más buscadas. Aquí nos deja una sesión exquisita.







@leikamusic

www.instagram.com/leikamusic

www.facebook.com/lenaleikamusic

ravenna: @ravennacollective

House of Flinta: @houseofflinta

Embassy of Empathy: @embassyofempathy

www.instagram.com/embassyofempathy

TRACKLIST:

01. tINI - Shakesbeer ft. Steffy Argelich (Original Mix) (2018 Part of the Gang)

02. Valeria Croft - Thankful (2023 Suleiman Records)

03. Ana Antonova - Tiramola (2022 Dallas Records)

04. Danielle Nicole - Girls (2021 Complex Textures)

05. Martina - Desde Mi Bunker (2020 Musica Lunar)

06. Elisa Elisa - Dreamy Rhodes (2021 Heat Up Music)

07. Nadja Lind - Lost Place (2019 Lucidflow)

08. tINI - The Authentic Blach (Mr G’s Blue Moon Dub Remix) (2018 Part of the Gang)

09. Lauren Lo Sung - Miss B (2021 Locus)

10. Danielle Nicole - Demm Drummz (2021 Fantastic Friends Recordings)

11. Kristin Velvet - Eat the Drum (Prok | Fitch Eat the Bass Remix) (2022 Arms&Legs)