56:49

Hoy tenemos en las sesiones Female Pressure de Resonancias a la DJ/Productora, IvaNNa.

En Resonancias, hemos abierto una ventana al colectivo Female pressure, donde cada dos semanas os invitamos a conocer a artistas en formato sesión. Hoy traemos a la DJ/Productora, IvaNNa que llega desde Montevideo, Uruguay, donde comenzó sus primeros pasos allá por 2017. Fundadora de la plataforma @fusion_uy_es. Su exquisita técnica y brillante desarrollo como artista le dan peso para abordar diferentes tipos de música y darse a conocer a través de su país, Uruguay pero también Argentina o España. IvanNa desarrolla poderosos sets a base de techno , siempre aderecedos con propuestas melódicas o industriales. Espero que disfrutís con IvaNNa.

@ivannadj

www.facebook.com/ivannauy

TRACKLIST:

Mha Iri - Here With You

Cids - Affinity

Klaudia Gawlas - East Row

Juliet Fox - Subconscious Reset

Risa Taniguchi - When I see You

Nusha - Mood

Klaudia Gawlas - Momentum

Indira Paganotto - Red Ninja

Juliet Fox The Past The Future The Present

Amelie Lens - Energize

Mha Iri - Open Up

Fatima Hajji - Donde Vas

Lilly Palmer Resistance

Simina Grigoriu - Bucuresti

Nusha - Addiction

Fatima Hajji - YKN

Juliet Fox - Vibrational Frequency

Mha Iri - Angels Cry