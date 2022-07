01:01:13

Hoy en Resonancias, nueva sesión del colectivo female pressure, de la mano de Inverno.

Os traemos a Resonancias una nueva sesión del colectivo female pressure, esta vez se trata de un collage sonoro realizado por Inverno en el que sonidos experimentales y deconstruidos se superponen para disfrutar de una pista de baile realizada con música y artistas ucranianos.

@invernonrevni

ra.co/dj/inverno-de

linktr.ee/invernonrevni

instagram.com/invernonrevni

linktr.ee/blvsh_collective

FLINTGA* stands for Female, Lesbian, Inter, Non-binary, Trans, Genderqueer and Agender people

TRACKLIST:

Nastya Vogan - Anti

Zavoloka - Kolomyika

Burning Woman - Tripping in Hell

Diana Azzuz & Rina Priduvalova - In Case You Missed It

Maryana Klochko - Babusia

Voin Oruwu - Heritage feat. Monoconda

Biøs & Poly Chain - Elektromontaz

Katarina Gryvul - Rozpad

John Object - 500mg

Katarina Gryvul - In Coma

Recid - Stryzhka

Emil Asadow - Anamnesia Mother's Voice

Alinka - Putin Huilo

ϙue - There Is Even a Rhythm in Being Empty