En resonancias os traemos al colectivo female pressure. Hoy nuestra invitada es Callyope.

En resonancias ofrecemos una ventana a las mujeres del colectivo internacional female pressure. Hoy nuestra invitada es Callyope. Empezó a mezclar hace 3 años con techno, trance e IDM. Como compositora, actualmente está trabajando sobre material propio. Inspirada en dimensiones oníricas y surrealistas, nos lleva a través de su universo a una verdadera montaña rusa emocional, en una aventura progresiva y sorprendente donde las emociones nacen en relatos poéticos y épicos.



@callyopemusic

www.instagram.com/callyope.music

www.facebook.com/callyope.music

TRACKLIST:

1. Paula Temple - Open The Other Eye

2. Lady Maru - Evil System

3. Maria Paskevic - Messenger from Sirius

4. Jessica Bellomo - Close Encounter

5. Ellen Allien - Hello Planet Earth (Lady Starlight Remix)

6. Samantha Togni - I Wrote Danger On Your Face

7. Merimell - Newmaker

8. Madwoman - Crucial Instincts

9. VTSS - Sytuacja Jest Beznadziejna

10. Angel Karel - Nymphs Of The Evening

11. Peachlyfe - Bad Grl

12. Valerie Ace - Creep Repellent

13. Rebekah - Darness My Old Friend

14. Linn Elisabet & Râ - Reframe (Angel Karel 777 Vertebra Version)

15. Laure - Messy Thoughts (Lessss Remix)

16. Ida Engelhardt - Cutecore