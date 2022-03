01:00:02

Volvemos con Female Pressure con 3AM, nombre artistico de la dj georgiana Ana Marjanidze

3AM es el nombre artístico de Ana Marjanidze, una Dj georgiana con base en Tbilisi. Inspirada por artistas muy diversos, tanto extranjeros como de su propio país, Ana comenzó en 2020 a crear su propia carrera y estilo.

3AM es parte de una idea global en la que crecer como creativa y consolidar todos los lados de su personalidad.



@ani-marjanidze

www.instagram.com/ana_3am

www.facebook.com/3amdj

TRACKLIST:

1. Ani Zakareishvili – Opening [CES Records]

2. Cio D'Or – Uhr [Telrae]

3. Anja Zaube - Mysterious Lake [://about blank]

4. Yuka - Biological Invention [End of Perception]

5. Dasha Rush – Antares [Raster-Noton]

6. Polygonia - Above Ground [Lowless]

7. Yuka - Dark crystals [End of Perception]

8. Polygonia - Transparent Creature [Lowless]

9. Aleja Sanchez - Inner Voices [Northallsen Records]

10. Yukari Okamura – Grow [Oslated]

11. Polygonia – Acacia [Deflection Music]

12. Yuka, Elisa Batti - SOLAR FLEAR [Immaterial.Archives]

13. Aleja Sanchez – Caelum [Northallsen Records]

14. Polygonia - Danza De La Lluvia [Lowless]

15. Sandra Mosh – Pildammen [Northallsen Records]

16. Electric Indigo & Irradiation – Phytoplankton [TEMP Records]

17. Polygonia - Drifting Clouds [Gang Of Ducks]

18. Anushka Chkheidze - Good Flight, Emanuel! [CES Records]