La Región de Murcia, Alicante y Almería son los principales ámbitos de actuación de una organización ambiental que mañana cumple cincuenta años: la Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE. En este medio siglo han tenido numerosos frentes ligados a espacios señeros como Callnegre, Cabo Cope, Calblanque, Cabo de Palos, bahía de Portman y, cómo no, el Mar Menor. Junto a estos espacios, su biodiversidad, aves emblemáticas, tortugas o cetáceos

Qué inquietaba en 1973 a sus fundadores y qué lo hace ahora? Le hacemos la pregunta a su director, Pedro García.

Joaquín Araújo reivindica hoy que no hay aspecto alguno de la actividad humana que no tenga antecedentes y antecesores. Viene con su propia mochila de aprendizajes y nos presenta a los que él considera sus maestros.