Existe la creencia generalizada de que la mayor parte de la población laica anterior al año 1200 no sabía escribir ni leer. La evidencia muestra que este grupo social no quedó excluido de la comunicación escrita: campesinos y pequeños grupos laicos contrataron escribas para llevar registros de sus transacciones.

Así lo ha constatado un grupo de investigadores de la Universidad de Salamanca en el proyecto "The Secret Life of Writing: People, Script and Ideas in the Iberian Peninsula (c.900-1200)"