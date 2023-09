Reflejos en el agua

01:58:04

Esta tarde escuchamos páginas vocales, a solo o corales, de autores tan diferentes como Ola Gjeilo, Delius, Obradors, Healey Willan o Britten. También sonaron obras instrumentales de Carl Stamitz, Brahms, Domenico Gabrielli o Dandelot.

OLA GJEILO: Sacred Heart (4’42”). Voces 8, B. Hancox (vl.), H. Dawson (vl.), S. van der Giessen (vla.), M. Sharp (vc.). Dir.: B. Smith. CARL STAMITZ: Cuarteto para fagot, violín, viola y violonchelo en Fa Mayor, Op. 19 nº 6 (11’10”). L. Hara (fg.), Cuarteto Tatrai. DELIUS: La lune blanche (2’38”). A. Rolfe Johnson (ten.), Orq. Royal Philharmonic de Londres. Dir: E. Fenby. BRAHMS: Quinteto de cuerda nº 2 en Sol Mayor, Op. 111 (26’10”). Miembros del Octeto de la Orq. Fil. de Berlín. OBRADORS: Consejo. Historia del curioso impenitente (2’13”). E. Gragera (mez.), A. Cardó (p.). DOMENICO GABRIELLI: Sonata para trompeta, D 11 5 (5’46”). G. Cassone (tp.), Ensemble Pian e Forte. HAYDN: Sinfonía nº 103 en Mi bemol Mayor (29’08”). La tempestad. SELMA Y SALAVERDE/PALESTRINA: Vestiva i Colli (4’12”). P. Ros (vla. da gamba), Y. Imamura (laúd). GEORGES DANDELOT: En vacances (9’22”). P. Corre (p.), E. Exerjean (p.). HEALEY WILLAN: What is this Lovely Fragance (3’10”). Elmer Iseler Singers. Dir.: E. Iseler. BRITTEN: 8 Canciones populares para voz y arpa (selec.) (5’08”). J. Shirley-Quirk (baj.), O. Ellis (arp.) (25/09/2023).