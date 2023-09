02:00:06

Una de las obras principales de estos reflejos es el "Trío para clarinete, violonchelo y piano" de Nino Rota, pero también escuchamos obras de Tailleferre, Whitacre, Gesualdo, Donizetti, Moniuszko o Zelenka.

GERMAINE TAILLEFERRE: Suite burlesque (5’47”). P. Corre (p.), E. Exerjean (p.). NINO ROTA: Trío para clarinete, violonchelo y piano (17’). G. Gojevic (cl.), M. Kenedi (p.), W. Zelenka (vc.). ERIC WHITACRE: The Seal Lullaby (4’13”). Eric Whitacre Singers, Coro Laudibus, C. Glynn (p.). Dir.: R. Whitacre. JANACEK: Suite Orquestal de La zorrita astuta (19’50”). Orq. Sinf. de la Radio del Suroeste de Alemania. Dir.: V. Neumann. DONIZETTI: La favorita (selec.) (8’25”). E. Garança (mez.), Orq. del Teatro Comunal de Bolonia. Dir.: Y. Abel. GESUALDO: Merce grido piangendo (4’11”). Les Arts Florissants. Dir.: W. Christie. ZELENKA: Sonata en trío para 2 oboes y bajo nº 6 en do menor (16’). P. Dombrecht (ob.), M. Ponseele (ob.), D. Bond (fg.), R. van der Meer (vc.), R. Kohnen (clv.). LISZT/SZECHENYI: Introducción y marcha húngara, S. 573 (7’). I. Kassai (p.). G. Lazar (p.). EMILIANA DE ZUBELDÍA: Soles y brumas de España (14’21”). E. Ribera (sop.), J. Robaina (p.). MONIUSZKO: La amante de Hetman (selec.) (7’25”). Orq. Fil. Nacional de Polonia. Dir.: A. Wit.