AVISON: Concerto grosso nº 5 en Re menor (arr. en forma de Concerto grosso de varias sonatas de Domenico Scarlatti) (7.52). A. Staier (clv. y dir.), Orq. Barroca “Casa da Musica”. HASSLER: Vater unser im Himmelreich (a 4 voces) (19.47). La Chapelle Royale de Paris. Dir.: P. Herreweghe. DEBUSSY: Cuarteto de cuerda nº 1 en Sol menor, Op. 10 (Primer y segundo movimientos: Animé et très décidé, Assez vif et bien rythmé) (9.41). V. Martínez-Mehner (vl.), A. Tomàs (vl.), J. Brown (vla.), A. Tomàs (vc.), Cuarteto Casals. TRADICIONAL: Sona a Battenti (3.47). Stu pettu e’fatto cimbalu d’amuri (5.22). ANÓNIMO: Ciaccona del Paradiso e dell’Inferno (3.49). E. Casanova (voz), P. de Vittorio (voz), Capella de Ministrers. Dir.: C. Magraner. SCHUMANN: 3 Romanzas para oboe y piano, Op. 94 (13.54). A. Mayer (ob.), M. Becker (p.). TORRI: Nicomede (Aria de Nicomede “Amorosa Rondinella”) (7.06). N. Rial (sop.), Orq. de Cámara de Basilea. Dir.: S. Barneschi. PIAZZOLLA: Libertango (4.28). Calambre (3.12). Escualo (2.59) (arr. para doce cv.). Los 12 violoncellistas de la Orq. Fil. de Berlín. SIECZYNSKI: Wien, du Stadt meiner Träume, Op. 1 (6.07). J. Kaufmann (ten.), Orq. Fil. de Viena. Dir.: A. Fischer. RAVEL: Ondine (Gaspard de la nuit) (6.28). A. –B. Michelangeli (p.).