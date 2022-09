01:59:55

En nuestra selección de hoy, formada por autores como Michel Portal, Liszt, Shostakovich, Nishimura, Beethoven, Golob, Dvorak, Vejanovsky, Glinka o Bernard Hermann, encontramos muchas influencias de las músicas populares en las clásicas.

MICHEL PORTAL: Habanera (4’28”). M. Portal (cl.), C.-P. La Marca (vc.), B. Trotignon (p.). LISZT: Mazeppa, S. 138 (7’32”). L. de la Salle (p.). SHOSTAKOVICH: Concierto para violín y orquesta nº 1 en La menor, Op. 77 (13’). N. Benedetti (vl.), Orq. Sinf. De Bournemouth. Dir.: K. Karabits. AKIRA NISHIMURA: Fantasía sobre el canto de los pájaros (6’13”). W. Kang (vla.). BEETHOVEN: Cuarteto de cuerda nº 7 en Fa Mayor, Op. 59 nº 1 (10’05”). Cuarteto Casals. JANI GOLOB: Juegos (7’05”). Trio Viribus Unitis. DVORAK: Te Deum, Op. 103 (20’18”). C. Brewer (sop.), R. Roloff (baj.), Coro y Orq. Sinf. De Atlanta. Dir.: R. Shaw. VEJANOVSKY: Sonata natalis (4’38”). C. Steele-Perkins (tp.), S. Keavi (tp.), Academy of Ancient Music. Dir.: C. Hogwood. HERMANN: Taxi Driver “A Night-Piece” (6’43”). Orq. Fil. de Los Ángeles. Dir.: E.-P. Salonen. GLINKA: Trío para clarinete, fagot y piano en Re menor “Patético” (15’17”). L. Timofeeva (p.), V. Sokolov (cl.), S. Krasavin (fg.). PORPORA: Meride e Selinunte (selec.) (7’38”). M. E. Cencic (contratenor), Armonia Atenea. Dir.: G. Petrou.