MENDELSSOHN: Trío para violín, violoncello y piano nº 2 en Do menor, Op. 66 (Primer movimiento Allegro energico e con fuoco) (11.17). I. Perlman (vl.), Y.-Y. Ma (vc.), E. Ax (p.). DUKAS: Polyeucte, Obertura para la tragedia homónima de Corneille (12.28). Orq. Fil. de Bruselas. Dir.: H. Niquet. PURCELL: La divertida historia de don Quijote Z 578 “From Rosy bow’rs” (Acto V, Parte III) (7.12). A. Deller (contraten.), W. Kuijken (vla. da gamba), W. Christie (clv.). BOCCHERINI: Quinteto para piano y cuerda en Mi menor Op. 57 nº 3 G 415 (15.11). A. Staier (fortep.), M. Utiger (vl.), P. Kibildis (vl.), H. Baess (vla.), C. Kyprianides (vc.), Les Adieux. LOBO: Missa “Maria Magdalena” (selec.) (Kyrie y Sanctus et Benedictus) (10.16). The Tallis Scholars. Dir.: P. Phillips. LISZT: Variaciones sobre un tema de Bach S 180 R 24 (13.13). L. Howard (p.). SPOHR: Nocturno para instrumentos de viento y banda turca en Do mayor, Op. 34 (Segundo movimiento: Menuetto Allegro-Trio) (5.08). Octophoros. Dir.: P. Dombrecht. HAHN: Fumée (3.16). S. Graham (mez.), R. Vignoles (p.). CZERNY: Andante e Polacca para trompa y piano (Allegro Alla Polacca) (8.11). H. Baumann (tpa.), L. Hokanson (p.). GOUVY: Sinfonía nº 5 en si bemol mayor, Op. 30 (Segundo movimiento: Minuetto. Allegro moderato) (5.48). Orq. Fil. de la Radio Alemana Saarbrucken-Kaiserslautern. Dir.: J. Mercier. FAURÉ: Adagietto en Mi menor (2.59). Nocturno nº 8 en Re bemol mayor (2.56) (8 Piezas breves, Op. 84). J. Doyen (p.).