Reflejos en el agua

01:58:30

En la selección de hoy, contamos de nuevo con nuestra alumna en prácticas Ana Reina, que nos trae un programa muy completo y lleno de cambios. Comenzaremos con una alegoría a Ramón Montoya de manos de Morente. Luego seguiremos con violines interpretando jazmines en flor y una sonata para clave. Disfrutaremos después de una obra coral compuesta por el finlandés Rautavaara, inspirada en los escritos de Lorca, junto con un cuento contado por Goran Bregovic. Continuaremos la tarde con Hiromi, Salieri y Defaye. Ya en la recta final, podremos escuchar una obra compuesta por Iluminada Pérez Frutos sobre la armonía que emiten los cuerpos celestes al moverse por el universo. Y como último toque de este programa, escuchamos una obra medieval derivada del cantus firmus de L’homme armé.



MORENTE: A Ramón Montoya/El Pequeño Reloj (10’09’’). Enrique Morente (voz), Estrella Morente (voz). A. Pérez (baj.), Niño Josele (guit), I. Galván (perc.). PELECIS: Flowering Jasmine (6’48’’). G. Kremer (vl.). Joven Orq. De Cámara ‘Kremerata Baltica’. ARNE: Sonata para clave num.7 en la mayor (6’25’’). E. Demeyere (clv.). RAUTAVAARA: Suite Lorca, Op. 72 (6’31’’). Estonian Philarmonic Chamber Choir. Dir.: P. Hillier. BREGOVIC: A Christian Tale (13’14’’). Orq. de Bodas y Funerales. SALIERI: Veintiséis variaciones sobre “La follia di Spagna” (17’55’’). London Mozart Players. Dir.: M. Bamert. HIROMI: In a trance (8’54’’). H. Uehara (p.), A. Jackson (baj.). S. Phillips (bat.). DEFAYE: Dos danzas para trombón y piano (8’29’’). C. Lindberg (tbn.), R. Pontinen (p.). ILUMINADA PÉREZ: Il Suoni Dei Corpi Celesti (selec.) (12’00’’). Orq. Ciudad de Granada. Dir.: J. García Vico. REICHA. Adagio para corno inglés y cuarteto de viento en re menor. (8’45’’) C. Dimigen (corno inglés), A. Tetzlaff (fl.), D. Scheneider (cl.), E. Hubner (tpa.). Quinteto Schweitzer. MORTON: Il sera pour vous/L’homme armé (2’40’’). P. Esteban (mezz.), Capella de Ministrers. Dir.: C. Magraner