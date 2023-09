01:58:13

En esta nueva edición de Reflejos en el Agua II, acompañaremos a nuestra alumna en prácticas Ana Reina en el recorrido que nos propone. A través de diferentes lugares y épocas, encontramos arpa, oboe y timbales entre otros. Empezaremos este viaje con "Don Quijote en los campos de Castilla" y seguiremos con creaciones más contemporáneas de la mano de Max Richter. Luego, pararemos en Italia, escuchando música del siglo XIV y XVIII. A continuación, pasaremos por Brasil con Antunes y por Escocia con Fanny Mendelssohn. Finalmente, para cerrar el programa, escucharemos una reinterpretación jazzística de una fuga de Bach.

RODOLFO HALFFTER: Tres epitafios, Op. 17 (selec.) (1’59’’). Coro de Cámara del Palau de la Música Catalana. Dir.: J. Casas. TAILLEFERRE: Sonata para arpa (9’37’’). C. Bianchi (arp.). MAX RICHTER: Flowers of herself (8’34’’). Orq. Fil. del Mar Báltico. Dir.: K. Jarvi. MARTINU: Doble concierto para dos orquestas de cuerda, piano y timbales (selec.) (6’11’’). J. Alley (p.), C. Fullbrook (perc.), Orq. de Cámara City of London Sinfonia. Dir.: R. Hickox. ANÓNIMO: Chominciamento di gioa (7’44’’). S. Wishart (vl.), J. Denley (perc.), Sinfonye. Dir.: S. Wishart. CIMAROSA: Concierto para oboe, cuerda y continuo en do menor (10’34’’). J. Anderson (ob.), Orq. Philharmonia de Londres. Dir.: S. Wright. ANTUNES: Sinfonia em cinco movimientos (selec.) (8’44’’). R. Tuttman (ten.), Orq. Sinf. del Teatro Nacional Claudio Santoro. Dir.: S. Barbato. BRUCKNER: Os justi (5’35’’). Coro Monteverdi de Londres. Dir.: J. E. Gardiner. FANNY MENDELSSOHN: Sonata en sol menor (18’21’’). L. Serbescu (p.). GRANADOS: Doce danzas españolas, Op. 37 (selec.) (3’47’’). J. M. Cañizares (guit.). LALO: Sinfonía española en re mayor, Op. 21 (selec.) (8’23’’). M. Vengerov (vl.), Orq. Philharmonia de Londres. Dir.: A. Pappano. DVORAK: Cuarteto de cuerda nº 5 en fa menor, Op. 9 (selec.) (6’59’’). B. Novotny (vl.), K. Pribyl (vla.), L. Maly (vla.), J. Sirc (vc.). BACH/LOUSSIER: Little fugue in sol menor BWV 578 (2’55’’). Jacques Loussier Trio