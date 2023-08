Reflejos en el agua

01:59:19

M. SALVADOR: Estío seco (2.21) C. Bustamante (sop.) M. Salvador (p.) XIAOGANG YE: Suite cantonesa op.51: núm.4 “Trueno en la sequía” (3.53) Orq. Fil. Del Estado de Renania-Palatinado. Dir.: F. Ollu. R. HOWARD: You never miss the water till the well runs dry (4.15) C. Jackson (bar.) P. Basquin (p.) F. PRICE: Deserted garden (1.51) D. Wohn (v.) E. Park (p.) C.P.E. BACH: Los israelitas en el desierto WQ 238: selección (11.27) Cor. de Cámara de Stuttgart. Orq. Barroca de Stuttgart. Dir.: F. Bernius. GRANADOS: Suite oriental: núm.1 “Ante el desierto” (3.36) Orq. Sinf. de Barcelona y Nacional de Cataluña. Dir.: Pablo González. VERDI: Il trovatore: selección (5.48) P. Domingo (ten.) M. Caballé (sop.) E. Sordello (bar.) Orq. de la Ópera de Nueva Orleans. Dir.: K. Andersson. GIORDANO: Nel deserto (1.19) M. Sollini (p.) B. PASQUINI: I fatti di Mose nel deserto: Aria de Josué “Ma nostre voci flebili” (3.36) F. Mineccia. Nereydas. Dir.: J.U. Illán. BRITTEN: Les Illuminations op.18: núm.2 “Villes” (2.32) Orq. Fil. de Lieja. Dir. : P. Daniel. GROFE : Suite del gran cañón (5.33) Orq. De Filadelfia. Dir.: E. Ormandy. C. MONZA: Cuarteto de cuerda en fa mayor “La fucina di vulcano” (7.50) Europa Galante. Dir.: F. Biondi. ROSSINI : Álbum italiano (de los pecados de vejez) : núm.1 I gondolieri (5.45) Le lieder quartet. C. Ivaldi (p.). R. VINTULE: Lietus Virnis (2.21) Coro feminino Tiara de la catedral de Riga. Dir. : A. Birzina. GARCÍA ABRIL : 7 Canciones de amor : núm.1 “Oigo fuera la lluvia” (2.31) M. Bayo (sop.) R. Fernández Aguirre (p.). CHOPIN: 24 Preludios para piano op.28 núm.15 en re bemol mayor “Gota de lluvia”. Lang Lang (p.). BROUWER: Paisaje cubano de lluvia (6.26) Cuarteto de guitarra del Conservatorio Estatal de Tiflis. DVORAK: En la naturaleza op.91 (14.19) Orq. Sinf. de la Radio de Baviera. Dir.: R. Kubelik.