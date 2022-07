02:00:00

Muchas de las músicas que suenan hoy parecen conducirnos al mundo de los sueños donde podemos escuchar una conocida melodía de Cole Portman, Haydn u Obradors en el sonido de un clarinete y un piano, como hicieron el clarinetista canario Cristo Barrios y Clinton Cormany, al piano, en el CD The voice of clarinet que hoy recordamos. La historia de La bella galatea de Franz Von Suppé que hoy escucharemos en las voces de Anna Moffo y Rene Kollo, en la que una estatua cobra vida, también parece el argumento de un sueño. Ocho variaciones sobre la imagen de un sueño para flauta, fagot y piano del joven argentino Alex Nante (1992) Se las dedicó a Ana y Carmen Martin Mainer que la incluyeron en su álbum Music for bassoon and piano (Brilliant, 2018).