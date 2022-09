02:00:01

En este nuevo programa de Reflejos en el Agua II repasamos, junto a la musicóloga en prácticas Ana Lucas, las compositoras que destacaron en su tiempo. Mujeres que, por las circunstancias de la época, han sido olvidadas y tachadas de la historia. En este recorrido escucharemos grandes nombres como Louise Farrenc, Amy Beach, María Teresa Prieto, Francesca Caccini o Mel Bonis.

MENDELSSOHN: Das Jahr (selec.) (2’58’’). E. Biesemans (fortepiano). FARRENC: Trío para violín, clarinete y piano nº 3 en Mi bemol mayor, Op. 44 (7’21’’). Linos Ensemble. Impromptu para piano en si menor (2’10’’). M. Pons (p.). PEJACEVIC: Papillon, Op. 6 (1’57’’). N. Veljkovic (p.). Liebeslied, Op. 39 (5’44’’). I. Danz (con.), Orq. del Estado de Brandenburgo. Dir.: H. Griffiths. CHAMINADE: Serenade Espagnole, Op. 150 (2’32’’). K. Wha Chung (vl.), P. Moll (p.). Pierrette, Op. 41 (selec.) (3’15’’). M. Rasetti (p.). CACCINI: Maria, Dolce Maria (3’37’’). Trío de Damas. O che nuovo stupor (5’43’’). C. Bott (sop.), New London Consort. Chi desia di saper (2’14’’). P. Jaroussky (contratenor), T. García (guit.). WIECK: Die Gut Nacht, Die Ich Dir Sage (2’01’’). M. R. Wesseling (sop.), N. Dang (p.). BEACH: Valse Caprice, Op. 4 (5’12’’), K. Johnson (p.). Tres canciones, Op. 11 (selec.) (1’31’’). L. Flanigan (sop.), C. O’Riley (p.). Romance para violín y piano, Op. 23 (6’09’’). E. Abrami (vl.), I. Sughayer (p.). TERESA PRIETO: Cuadros de la naturaleza (selec.) (2’51’’). Orq. de Córdoba. Dir.: J. L. Temes. BONIS: Suite en el estilo antiguo, Op. 127 (12’43’’). T. Ruhland (fl.), G. Jenne (vl.), I. Philippi (vla.), F. Wiek (p.). Pavane para piano a 4 manos, Op. 81 (2’28’’). L. Martin (p.), C. Simon (p.). MARTINEZ: Concierto para clave y cuerda en Mi mayor (selec.) (6’30’’). N. Paraschivescu (clv.), La Floridiana. Dir.: N. Paraschivescu (05/09/2022).