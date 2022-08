STRINGARI: Non piu saete Amor (1’55)

M.Beasley (t.) Accordone

JENKINS: Gloria y The Peacemakers (nº6 Healing light) (5’39)

K.Jenkins (p.)

BACH: Cantata nº123 Liebster Immanuel, Herzog der Frommen BWV 123 (20.10)

R.Blaze (contratenor) Andreas Weller (t.) P.Kooy (b.)

Bach Collegium de Japon Dr. M.Suzuki

BACH/LISZT: Preludio y fuga nº1 en la menor S.462 (9.52)

K.Buniatishvili (p.)

VIVALDI: Concierto en sol mayor para dos mandolinas, cuerda y continuo" Rv.532 (10'34)

D. Galfetti y W. Paul (mandolinas)

Il Giardino Armónico dir. G. Antonini.

BRITTEN: A ceremony of carols (nº3 There is no rose) (2.15)

S. Williams (arpa) The Sixteen Dr. H.Christophers

BEETHOVEN: Cuarteto de cuerda nº11 en fa menor op.95 (20'27")

Cto. Alban Berg

SCHUBERT :6 Momentos musicales D.780 (nº 2 en la bemol mayor y nº3 en fa menor) (7.49)

A.Brendel (p.)

LAWES: Fantasía-Suite Nº7 en re menor (7'26)

London Baroque

ROSSINI: Il turco in Italia, ob. (8.47)

Orq. Cámara Orpheus

BUXTEHUDE: Sonata para violín, viola da gamba y cont. En re mayor op.2 nº2 (11.52)

Trio Sonnerie

PALESTRINA: Sicut lilium inter spinas (4.42)

The Tallis Scholars Dr. P.Phillips

RACHMANINOV: Etudes-Tableaux nº4 en si menor” op.39 (3’23)”

Evgeny Kissin (p.)