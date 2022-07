02:00:04

"En este programa extraordinario"–escribe en octubre de 2019 Jordi Savall en la notas del álbum Piae Cantiones firmado por Utopia chamber choir y Andrew Lawrence King- “encontramos todos los elementos que deseamos para la colección Alia vox diversa: (por un lado) descubrimiento de repertorios olvidados, como el de la música espiritual asociada a la celebración de la natividad en culturas muy antiguas de Finlandia y otros territorios nórdicos”

Y añade Savall: "esos repertorios son interpretados aquí y ahora con sensibilidad y compromiso, en el respeto de las tradiciones y prácticas históricas del Renacimiento y el incipiente Barroco”

Descubrimos hoy la obra These distance between us de la joven compositora estadounidense Jessica Rudman (1982), incluido en el álbum que la mezzosoprano Emily Jaworski Koriath publica junto a su pareja, el pianista Tad Koriath en un CD publicado por Naxos en este verano de 2022 y dedicado a cuatros compositores estadounidenses actuales.

Por último descubriremos el trabajo del grupo de cámara valenciano Plaerdemavida integrado por Paloma Chiner (soprano), Jorge Fanjul (violonchelo) y Pablo García Berlanga (piano) con las Canciones para el recuerdo de Asin Arbó del álbum que aparecen en el álbum “Sons de Llevant“, álbum de 2019, que rescata patrimonio musical valenciano.