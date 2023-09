01:58:44

En este jueves de septiembre, volvemos a estar acompañados en Reflejos en el Agua II por nuestra alumna en prácticas Ana Reina. En el día de hoy, haremos un recorrido variado y completo, haciendo pausa en el siglo XII con la polifonía de Léonin, pero también en el presente con obras rigurosamente contemporáneas, como es el caso de Ackroyd y Paus. Escucharemos varias piezas de viento metal, con un cuarteto de trombones y un quinteto de metales, al igual que obras para clarinete y marimba. También tendremos músicas con historia, como son los Cuatro Interludios Marinos de Britten o Rain de Sakamoto, además de composiciones sacras con Michael Torke y Vivaldi.

ACKROYD: The Calm Before (6’09’’). P. Ackroyd (p.), M. Lesirge (cl.). VIVALDI: Juditha triumphans devicta Holofernes barbarie, RV 645 (selec.) (3’21’’). B. Finnila (contr.), Coro de la Radio de Berlín, Orq. de Cámara de Berlín. Dir.: V. Negri. BRITTEN: Four sea interludes from “Peter Grimes”, Op. 33a (24’15’’). Orq. Royal Philharmonic de Liverpool. Dir.: L. Pesek. SCARLATTI: Sonata para clave en mi mayor, K. 380 (2’52’’). K. Buniatishvili (p.). PAUS: Violin sonata (selec.) (6’49’’). B. Jensen (vl.), O. Haagenrud (p.). LEONIN: Viderunt omnes (9’04’’). J. Bowman (contratenor), The Early Music Consort of London. Dir.: D. Munrow. SAKAMOTO: Rain (3’38’’). D. Nadien (vl.), J. Morelenbaum (vc.), R. Sakamoto (p.). DEREK BOURGEOIS: Cuarteto de trombón, Op. 117 (10’30’’). Triton Trombone Quartet. SEJOURNE: Famim 2 (14’39’’). A. Gerassimez (perc.), N. Gerassimez (p.). CRUSELL: Variaciones para clarinete y orquesta sobre “Goda gosse glaset tom”, Op. 12 (9’39’’). M. Frost (cl.), Orq. Fil. de Estocolmo. GIMÉNEZ: La boda de Luis Alonso: Intermedio (5’44’’). Spanish Brass