Reflejos en el agua

01:59:01

Comenzamos con "Reflejo" de Krenek, para después escuchar piezas de Tchaikovsky, Zabel, Michael Haydn, Ligeti, Sibelius, Thuille o Waxman. Una selección variada que cerramos con música marcial, la "Marcha del príncipe de Dinamarca" de Jeremiah Clarke que nos lleva directamente a la nueva temporada de Radio Clásica.



ERNST KRENEK: Reflejo (2’20”). M. Bach (p.). TCHAIKOVSKY: Serenata melancólica, Op. 26 (8’17”). G. Kremer (vl.), Orq. Fil. de Berlín. Dir.: L. Maazel. ALBERT HEINRICH ZABEL: En la fuente, Op. 23 (5’). S. Drake (arp.). MICHAEL HAYDN: Sinfonía nº 6 en Do Mayor, P. 4 (17’07”). Orq. de Cámara Eslovaca. Dir.: B. Warchal. SIBELIUS: Suite campestre, Op. 98 nº 2 (7’14”). E. T. Tawaststjerna (p.). LIGETI: Ramifications (8’29”). Ensemble Intercontemporain. Dir.: P. Boulez. LUDWIG THUILLE: Sexteto para quinteto de viento y piano en Si bemol Mayor, Op. 6 (27’35”). Ensemble Wien-Berlín. JOHANN STRAUSS II: El murciélago, popurrí de melodías de la opereta (arr. de Daryl Runswick) (9’46”). The King’s Singers. DOMENICO SCARLATTI: Sonata en Mi menor, K. 394 (5’27”). A. Schiff (p.). FRANZ WAXMAN: Fantasía sobre Tristán e Isolda (11’). C. Hanslip (vl.), C. Owen (p.). Orq. Royal Philharmonic de Londres. Dir.: L. Slatkin. JEREMIAH CLARKE: Marcha del príncipe de Dinamarca (2’45”). Philip Jones Brass Ensemble.