SCHUBERT: Vino y amor (3.22). Coro Arnold Schoenberg. Dir.: E. Ortner. DEBUSSY: La puerta del vino (3.30). Roberta Rust (p.). MASCAGNI: Cavalleria Rusticana: Viva il vino spumeggiante (2.45). José Carreras (ten.), Ambrosian Opera Chorus, Orq, Philharmonia de Londres. Dir.: R. Mutti. MASCAGNI: Cavalleria Rusticana: Mamma, quel vino e generoso (3.49). Luciano Pavarotti (ten.), Orq. Royal Philharmonic de Londres. Dir.: M. Benini. SOROZABAL: Vino, solera y salero (10.17). Orq. de Córdoba. Dir.: J. L. Temes. BEETHOVEN: Put round the bright wine (2.23). Thomas Allen (bar.), Elizabeth Layton (vl.), Malcolm Martineau (p.). JOHANN STRAUSS HIJO: Vino, mujeres y canciones (6.00). Orq. Fil. de Viena. Dir.: W. Boskovsky. VERDI: Brindisi: Mescetemi il vino (2.05). Carlo Bergonzi (ten.), Vincenzo Scalera (p.). ROUSSEL: Baco y Ariana: Suite núm. 2 (19.25). Orq. de Burdeos-Aquitania. Dir.: R. Benzi. PURCELL: Tis wine was made to rule the day (5.14). Collegium Aureum. LUMBYE: Galop del champán (2.28). Orq. Fil. de Viena. Dir.: G. Petre. ALBÉNIZ: Champagne (6.11). Antonio Ruiz Pipo (p.). SINDING: El vino tinto (Bodil Arnesen (sop.), Erling Ragnar Eriksen (p.). GIMÉNEZ: Los borrachos: Preludio (5.45). Orq. de Cámara Inglesa. Dir.: E. García Asensio. POULENC: Chanson a boire (4.08). Coro de Cámara de la RIAS de Berlín. Dir.: D. Reuss. HUMMEL: Variaciones para piano OP 34 núm. 3 Vivat Bacchus (9.38). Madoka Inui (p.). THOMAS: Hamlet: O vin, disspe la tristesse (3.53). Simon Keenlyside (bar.), Orq. de la Radio de Múnich. Dir.: U. Schirmer. JOSEF STRAUSS: Amor y vino (4.57). Orq. Fil. Estatal de Kosice. Dir.: Ch. Pollack. BERLIOZ: Beatrice et Benedict: Le vin de Syracuse (4.18). Jean-Philippe Courtis (bar.), Coro y Orq. Nacional de Lyon. Dir.: B. tetu. PENELLA: Don Gil de Alcalá: Jerz, éste es el vinillo de la tierra mía (2.05). Carlos Álvarez (bar.), Orq. Fil. de Málaga. Dir.: M. Ortega. ARRIETA: Marina: Brindis (5.32). Alfredo Kraus (ten.), Vicente Sardinero (bar.), Coro del Teatro de la Zarzuela, Orq. Sinf. de Madrid. Dir.: O. Alonso.