SIBELIUS: Sinfonía nº 4 en La menor, Op. 63 (Primer movimiento: Tempo molto moderato, quasi adagio) (10.04). Orq. de París. Dir.: P. Järvi. LISZT: Vals Mephisto nº 1 (Fausto de Lenau S 110 R 427) (arr. para p.) (11.08). L. Ove Andsnes (p.). D´INDY: Sinfonía nº 2 en Si bemol mayor, Op. 57 (Tercer y cuarto movimientos: Moderé-Trés animé, Introduction-Fughe-Finale) (17.12). Real Orq. Nac. de Escocia. Dir.: J.-L. Tingaud. DEBUSSY: Aria de Melisande “Mes longs cheveux descendent” (Pelleas et Melisande) (2.11). S. Devieilhe (sop.), Les Siècles. Dir.: F.-X. Roth. TCHAIKOVSKY: Trío para piano, violín y violoncello en La menor, Op. 50 (Tercer movimiento: Variazione finale e coda: Allegretto risoluto e con fuoco-Andante con moto-Lugubre) (7.35). Trio Beaux Arts. BERLIOZ: Orgía de los bandidos (Harold en Italia) (11.26). T. Zimmermann (vla.), Orq. Sinf. de Londres. Dir.: C. Davis. VERDI: Recitativo y aria de Violetta con intervención de Alfredo “E strano, e strano…ah, force lui… follie, follie… sempre libera” (La Traviata, Acto 1) (11.25). D. Damrau (sop.), P. Beczala (ten.), Orq. del Teatro Regio de Turín. Dir.: G. Noseda. BARTOK: Mikrokosmos SZ 107 (selec.) (Acordes de quinta, En la isla de Bali, Cornamusa, Al estilo de una canción popular, Cuentos de la mosquita, Variaciones libres) (7.23). B. Bartok (p.). BEETHOVEN: Bagatela nº 5 en Do menor, Op. 119 (1.07). M. Pletnev (p.).