01:59:52

BEETHOVEN: Elegía a un perro de aguas (2.24). Peter Schreier (ten.), Walter Olbertz (p.). SIBELIUS: El cisne de Tuonela (9.55). Orq. Fil. de Nueva York. Dir.: L. Bernstein. VILLA-LOBOS: O canto do cisne negro (3.01). Antonio Meneses (vc.), Celina Szrvinsk (p.). STRAVINSKY: El zorro (16.15). Philip Langridge (ten.), Nel Jenkins (ten.), Derek Hammond-Stroud (baj.), Robert Lloyd (baj.), London Sinfonietta. Dir.: R. Chailly. DEBUSSY: Peces de oro (4.15). Pascal Roge (p.). TELEMANN: Sinfonía para flauta, oboe, clarinete, cuerda y continuo en sol mayor “El grillo” (8.39). Orq. de la Academia de Viena. Dir.: M. Haselbock. STANFORD: El pájaro azul (4.02). The Cambridge Singers. Dir.: J. Rutter. HERRANDO: Sonata intitulada El jardín de Aranjuez en tiempo de primavera con diversos cantos de páxaros y otros animales (11.06). Antoni Trigueros (voz), Emilio Moreno (vl.), José María Hernández (vc.), Eduard Martínez Borruel (cl.), Juan Carlos de Mulder (guit.). AUBER: El caballo de bronce: Obertura (6.53). Orq. Boston Pops. Dir.: J. Williams. LECUONA: Mientras yo comía maullaba un gato (3.04). Thomas Tirino (p.). GRUENBERG: Animales e insectos (9.50). Paul Sperry (ten.), Irma Vallecillo (p.). ARCADELT: El blanco y dulce cisne (4.05). The Consort of Music. Dir.: A. Rooley. GURIDI: Canta el gallo temprano (3.38). Isabel Álvarez (sop.), Orq. Sinf. de Bilbao. Dir.: J. Mena. SCHUMANN: La novia del león (9.15). Marie-Nicole Lemieux (cont.), Daniel Blumenthal (p.). OFFENBACH: Val del águila americana (6.56). Nelson Rocha (tpta.), Orq. de la Fundación Gulbenkian de Lisboa. Dir.: M. Swierczewski. COPLAND: El gato y el ratón (3.47). Leo Smit (p.).