DUPARC: La invitación al viaje (4.37). Janet Baker (mezz.), Orq. Sinf. de Londres. Dir.: A. Previn. TURINA: Viaje marítimo (10.40). Jordi Masó (p.). WAGNER: El ocaso de los dioses: Viaje de Sigfrido por el Rhin (11.46). Orq. Sinf. de Galicia. Dir. Víctor Pablo Pérez. ALBÉNIZ: Recuerdos de viaje: Rumores de la caleta (3.51). Jordi Querol (p.). VON SUPPÉ: El viaje a África: Obertura (10.04). CORIGLIANO: Viaje para flauta y orquesta de cuerda (8.05). Paul Edmund-Davies (fl.), I Flamminghi. Dir.: R. Werthen. BEETHOVEN: Urians reise um die Welt (3.33). Peter Schreier (ten.), Walter Olbertz (p.). TELEMANN: Suite Los viajes de Gulliver (7.22). Andrew Manze (vl.), Caroline Balding (vl.). JOHNSTONE: Anything for you: Viaje en el Topo (5.46). Euskadiko Orkestra. Dir.: C. Collier. ROSSINI: El viaje a Reims: Escena y aria de Lord Sidney (15.09). Samuel Ramey (bar.), Orq. y Coro de la Ópera Nacional de Gales. Dir.: G. Ferro. EDUARD STRAUSS: Los placeres del viaje (3.20). Orq. Johann Strauss de Viena. Dir.: W. Boskovsky. OFFENBACH: El viaje a la luna: Monde charmant que l’on ignore (3.32). Barbara Hendricks (sop.), Orq. Philarmonia de Londres. Dir.: L. Foster. NIELSEN: Viaje imaginario a las Islas Feroe (9.54). Orq. Sinf. de Gottemburgo. Dir.: Myung-Whun Chung. CHERUBINI: El viaje a los glaciares del monte San Bernardo: Obertura (7.24). Academy of Saint Martin in the Fields. Dir.: N. Marriner. JOSEF STRAUSS: En viaje de vacaciones (2.26). Orq. Sinf. de Berlín. Dir.: R. Stolz. VAUGHAN WILLIAMS: Canciones de viaje: núm. 1 “The Vagabond” (3.10). Benjamin Luxon (bar.), David Willison (p.).