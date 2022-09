02:00:04

RODRIGO: Fantasía para un gentilhombre (Españoleta y Fanfare de la Caballería de Nápoles (9.52). N. Yepes (guit.), Orq. Fil. de España. Dir.: R. Frühbeck de Burgos. MOZART: La flauta mágica KV 620 (Acto 1, Recitativo y aria de la Reina de la noche “O zittre nicht, mein lieber Sohn". Acto 2, Aria de la Reina de la noche “Der hölle rache”) (7.28). D. Damrau (sop.), Le Cercle de l´Harmonie. Dir.: J. Rhorer. POULENC: Concierto campestre (Tercer movimiento: Finale (8.21). G. Malcolm (clv.), Academy of Saint Martin in the Fields. Dir.: I. Brown. RAVEL: Cuarteto de cuerda en Fa mayor (Primer y segundo movimientos: Allegro moderato. Très doux, Assez vif-très rythmé) (12.11). G. Pichler (vl.), G. Schulz (vl.), T. Kakuska (vla.), V. Erben (vc.), Cuarteto Alban Berg. STRAUSS: Salomé, Op. 54 (Danza de los siete velos) (10.02). L. Macías-Navarro (ob.), J. Zoon (fl.), W. Christ (vla.), Orq. del Festival de Lucerna. Dir.: R. Chailly. BACH: Magnificat en Re mayor BWV 243 (selec.) (Deposuit potentes, Esurientes, Suscepit Israel, Sicut locutus est, Gloria patri) (9.02). N. Argenta (sop.), P. Kwella (sop.), C. Brett (con.), A. Rolfe-Johnson (ten.), D. Thomas (baj.), English Baroque Soloists. Dir.: J.-E. Gardiner. HAYDN: Concierto para violoncello y orquesta en Do mayor Hob VII, B1 (Primer movimiento: Moderato-Cadenza) (9.31). J. du Pré (vc.), Orq. de Cámara Inglesa. Dir.: D. Barenboim. MESSAGER: Passionement (Comedia musical en 3 actos) (Acto 3) (16.48). V. Gens (sop.), E. Dupuis (bar.), N. Car (sop.), E. Huchet (ten.), C. Santon (sop.), A. Noguera (bar.), Orq. de la Radio de Munich. Dir.: S. Blunier. ALKAN: Nocturno nº 2 en Si menor, Op. 57 (6.58). C. Mastroprimiano (p.).