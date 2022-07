01:59:26

SMETANA: Fanfarrias para “Ricardo III” de Shakespeare JB 1:92 (1.04). “Ricardo III”, Op. 11 JB 1:70, Poema sinfónico sobre el drama de Shakespeare (13.27). Orq. Fil. de la BBC. Dir.: G. Noseda. QUANTZ: Concierto para flauta, cuerda y continuo en Sol mayor QV 5: 174 (14.29). E. Pahud (fl.), Kammerakademie Potsdam. Dir.: T. Pinnock. LE ROY: Passemeze et Pimontoyse (5.58). Branles de Bourgogne (3.50). Aqvel Trovar. CAMPRA: Messe des morts (Kyrie, Graduel) (12.43). J. Nelson (sop.), D. Harris (sop.), J.-C. Orliac (ten.), W. Evans (ten.), S. Roberts (ten.), Coro “Monteverdi”, English Baroque Soloists. Dir.: J.-E. Gardiner. GRANADOS: Liliana (Suite del poema escénico homónimo) (14.05). Orq. Sinf. de Barcelona y Nac. de Cataluña. Dir.: P. González. ONSLOW: Sonata para violoncello o viola y piano en Fa mayor, Op. 16 nº 1 (versión con vla. y p.) (Segundo movimiento: Andante) (8.09). H. Togawa (vla.), L. Grigoryan (p.). HAYDN: The spirit´s song, HOB XXVI A, 41 (5.04). Antwort auf die frage eines madchens, HOB XXVI A, 46 (3.46). She never told her love (6 Original canzonettas, HOB XXVI A, Parte 2, nº 34) (3.20). M. Padmore (ten.), C. Bezuidenhout (fortep.). MILHAUD: Cuarteto de cuerda nº 1, Op. 5 (Cuarto movimiento: Vif, très rythmé) (4.47). Y. Tsuboi (vl.), S. Kilchenmann (vl.), H. Bollschweiler (vla.), J. Kilchenmann (vc.), Cuarteto Galatea. BERKELEY: Estudio para piano nº 4, Op. 82 (1.32.). D. Stevens (p.).