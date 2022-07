02:00:03

ANÓNIMO: El baile de la chacona (3.13). Arrojóme las naranjicas (3.30). Secutor de la vara (4.36). Baile del ay, ay, ay (3.26). R. Andueza (sop.), La Galanía. NIELSEN: Sinfonía nº 3 Op. 27 “Sinfonía Espansiva” (Cuarto movimiento: Finale-Allegro) (10.10). Real Orq. Fil. de Estocolmo. Dir. S. Oramo. SCHUMANN: Quinteto para piano y cuerda en Mi bemol mayor, Op. 44 (Tercer y cuarto movimientos: Scherzo-Molto vivace, Finale: Allegro ma non troppo) (12.58). P. Entremont (p.), Cuarteto Alban Berg. BINCHOIS: Esclaphe. Par le Regard (7.23). Dueil Angoisseus (8.01). B. Zanichelli (sop.), P. Marcos (fídula), A. Mauillon (arp.), R. Waldek (arp.), G. Pérez (organetto), Tasto Solo. DUKAS: Polyeucte (12.28). Orq. Fil. de Bruselas. Dir.: H. Niquet. VERDI: Misa de Requiem (selec.) (Libera me-Dies Irae, Requiem, Libera me) (14.28). C. Studer (sop.), D. Zajick (mez.), L. Pavarotti (ten.), S. Ramey (baj.), Coro y Orq. del Teatro Alla Scala de Milán. Dir.: R. Muti. SALIERI: Concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor (Primer movimiento: Allegro moderato) (10.51). A. Staier (fortep.), Concerto Köln. MAHLER: He perdido el contacto con el mundo (5 Rückert Lieder) (6.59). D. Fischer-Dieskau (bar.), Orq. Fil. de Berlín. Dir.: K. Böhm.